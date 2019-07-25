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"Rizespor için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:"Taraftarlarımız merak etmesinler biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Rizespor'a faydalı olacak çok iyi oyuncuları takıma kazandırmak için uğraşıyoruz. Bunları takıma kazandırıp, iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz"

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:36
"Rizespor için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

BOLU (AA) - Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Taraftarlarımız merak etmesinler biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Rizespor'a faydalı olacak çok iyi oyuncuları takıma kazandırmak için uğraşıyoruz. Bunları takıma kazandırıp, iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz." dedi.

Bolu Dağı kesimindeki bir otelde kampa giren Rize ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, antrenman öncesinde gazetecilere kamp hakkında açıklamada bulundu.

Bolu'dan önce Erzurum'da yaptıkları ilk etap kamp çalışmasının çok verimli geçtiğini belirten Kartal, "Çok fazla sakatlık yaşamadık. Burada da aramıza katılması gereken oyuncuların bazıları katıldı ve katılacak olan arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte iyi bir kamp çalışmasını burada tamamlayarak Rize'ye dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kartal, en büyük sıkıntılarının bekledikleri bazı futbolcuların halen takıma katılmaması olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Onların aramıza katılması kendi içimizdeki uyum sorununu bir an önce atlatıp oyuna ve lige adapte olmamız açısında önemli. Yönetimimizle transferlerin gerçekleşmesi için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz ama burada sabır lazım. Bu bir süreçtir. Taraftarlarımız merak etmesinler biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Rizespor'a faydalı olacak çok iyi oyuncuları takıma kazandırmak için uğraşıyoruz. Bunları takıma kazandırıp, iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra lige iyi bir şekilde başlamak istiyoruz."

Ağustos ayının 1'i ya da 2'sinde sona erecek olan Bolu kampı kapsamında antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları da yapacaklarını anlatan Kartal, "Bolu kampında Keçiörengücü ve Antalyaspor ile hazırlık maçları yapacağız. Daha sonra da Ankara'da 3-4 Ağustos'ta turnuvaya katıldıktan sonra kamp çalışmalarını tamamlayacağız." ifadesini kullandı.


- Yeni sezon hazırlıkları


Rize ekibi yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yaptığı antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra kısa süre istasyon çalışması yapan mavi-yeşilli ekip, 5'e 2 ve pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.


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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:36
  1. Bolu
  2. Çaykur Rizespor
  3. İsmail Kartal
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