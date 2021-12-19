Rizespor evinde kazandı
Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi rakibini 80. dakikada Deniz Hümmet kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi rakibini 80. dakikada Deniz Hümmet kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile Yani Malatyaspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Rizespor oldu.
Karadeniz ekibine üç puanı getiren golü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti.
Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Rizespor bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor’un başındaki ilk iki maçını kazanan Marius Sumudica, sonrasında çıktığı yedi Süper Lig maçını da kazanamadı.