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Spor Rizespor evinde kazandı
Spor

Rizespor evinde kazandı

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi rakibini 80. dakikada Deniz Hümmet kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 15:32:00 - 2021-12-19 15:34:10
Rizespor evinde kazandı

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi rakibini 80. dakikada Deniz Hümmet kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile Yani Malatyaspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Rizespor oldu.

Karadeniz ekibine üç puanı getiren golü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti.

Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Rizespor bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken, 7 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 14 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor’un başındaki ilk iki maçını kazanan Marius Sumudica, sonrasında çıktığı yedi Süper Lig maçını da kazanamadı.

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