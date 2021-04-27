Rizespor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Rizespor-Beşiktaş maçı detayları

Beşiktaş, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, ile 40. kez karşı karşıya gelecek. 28 Nisan Çarşamba günü Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak olan Rizespor-Beşiktaş maçı saat 20.30’da başlayacak. Rizespor-Beşiktaş maçı hakemi kim? Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 39 lig maçından 25'ini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 76 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 37 gol attı.

Beşiktaş, Rize istatistikleri

Bu sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazandı. Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini yitirdi, 5'inde berabere kaldı. Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 18 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 6 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, deplasmanda 11 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 30, yeşil-mavililer ise 21 gol attı.

Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı. Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi. Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş deplasmanda kaç kez yenildi?

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında kritik 5 puan kaybı yaşadı. Dış sahada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 4-2 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Welinton maçta oynayacak mı?

Sarı kart cezası biten Welinton, yarınki karşılaşmada görev alabilecek. Welinton cezası nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamamıştı. Beşiktaş'ta sarı kart cezaları bulunan Valentin Rosier ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon 8. sarı kartını gören Rosier, cezası nedeniyle ikinci kez takımını yalnız bırakacak. Ligdeki İttifak Holding Konyaspor maçlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında sarı kart gören Necip de cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaş'ta cezalı oyuncular kimler?

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki Atakaş Hatayspor maçı öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz'ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.