0553 313 94 23

Rizeli’nin ’Vampir Kelebek’ ile imtihanı bitmiyor

Rize’de ‘Vampir kelebek’ olarak adlandırılan Ricania Simulans cinsi kelebekler, yeşil bitkilerin ardından evleri de istila ederken vatandaşlar çaresizlik içinde ne yapacağını bilemiyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:58
Rizeli’nin ’Vampir Kelebek’ ile imtihanı bitmiyor

Rize’de ‘Vampir kelebek’ olarak adlandırılan Ricania Simulans cinsi kelebekler, yeşil bitkilerin ardından evleri de istila ederken vatandaşlar çaresizlik içinde ne yapacağını bilemiyor.


Rize’de bitkilerin özünü emerek zarar verdiği için vampir kelebek olarak adlandırılan Ricania Simulans yeşil bitkilerin ardından evleri de istila ediyor. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle sahil kesimlerde geçtiğimiz yıllarda türeyen Ricania Simulans bu kez rakımı yükseltti ve yüksek bölgelerde de etkili olmaya başladı. Ayırt etmeden yeşil bitkilerin tümüne konarak özünü emen ve bitkiyi kuruma noktasına getiren ’Ricania Simulans’ isimli kelebek türüne Rize halkı bitkinin özünü emdiği için ’Vampir Kelebek’ ismini vermişti.


Bu kelebekler artık bitkilerin ardından insanların yaşam olanı olan evlere dahi girmeye başladı. Havanın kararıp evin ışıklarının yanmasıyla evleri istila eden kelebekler hanımları da canından bezdirdi. Hemen her evde kendisine yer bulan kelebekler evde yaşayanlar tarafından ölü vaziyette yerlerden günde birkaç kez süpürülmek zorunda kalıyor. Rize merkeze bağlı Balıkçılar köyünde evin ışıklarının yanmasıyla odanın camını saran kelebekler ev sahibi tarafından görüntülendi.



‘Lütfen bunlara bir çare bulunsun’


Vampir kelebekler yüzünden evde cam açamadıklarını dile getiren ev sahibi Gülseren Akgül “Rize’nin başının belası olan vampir kelebekler, bunlar yüzünden ne huzurumuz kaldı ne rahatımız kaldı, her yerdeler. Bahçeye çıkamıyoruz,sebze alamıyoruz, çaylıklara gidemiyoruz. Dışarıda kapının önünde oturamıyoruz, kapı pencere açamıyoruz. Bunlara bir çare bulunmadı. Lütfen bunlara bir çare bulunsun. Evin her tarafından bunlar camlarda. Yediğimiz her şeyin üzerinde bunlar. Sebzelerimizin üzerine yapışkan bir madde bırakıyorlar. İçtiğimiz çayın içerisinde aynı şeyler. İnsan sağlığına zararlı mı değil mi onu da bilmiyoruz. Yetkililerin artık buna bir çare bulmasını rica ediyoruz. Artık halkın sesini duysunlar da çektiği çileyi görsünler. İnsanın üzerine yapışıyorlar, ısırıyorlar, çay bahçelerinde perişan oluyoruz. Senelerdir bu böyle, buna bir çare bulunmuyor. Biz ne kadar ilaçlar isek ilaçlayalım bir çaresini bulamıyoruz. Karadeniz’in her tarafına yayılmış bunlar” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MTDF Başkanı Öter’den MARSU’daki taciz iddiası açıklaması
    1. MTDF Başkanı Öter’den MARSU’daki taciz..
    2. Ruhani'den ABD'nin Zarif yaptırımına..
    3. Çocuklarla iletişimde “Sevgi ve ben..
    4. "Katil Fırat" cümlesi etkiledi, 62..
    5. Ege’nin organik meyve sebze..
    6. En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli..
    7. "Madalya için değil bayrak aşkı için..
    8. Özel sporcu Ali dünya rekoru ile döndü
    9. Servet, altına giden yolu gösterecek
    10. Tarım işçisi göçmenleri taşıyan..
    11. Türk F-35 pilotları geri dönüyor
    12. Kurbanlıklarda tüberküloz tehlikesi
    13. Voleybolda kadın milliler olimpiyat..
    14. İHL'de yelpaze genişliyor! Bu dönemde...
    15. Emekliler, Mezitli Emekli Evinin..
    16. Emekli askerin beylik tabancasıyla..
    17. Teşkilatçı, adaletli ve kahraman..
    18. Askeri törende patlama! 25 kişi öldü
    19. İmam Hatip Lisesinde Çince eğitimi..
    20. Tayvan'dan Çin'in bireysel seyahat..
    21. Ziya Selçuk'tan FETÖ yayınlarıyla..
    22. Türk edebiyatı, dünya gençlerine..
    23. Putin'den orduya talimat: Söndürün
    24. Belek'te 70 bin carettanın denizle..
    25. Avrupa liglerinde naklen yayın geliri..
    26. Barınaktaki pitbullar..
    27. "Hayati tehlikesi olan hiçbir..
    28. Türkiye'nin ilk İslam ekonomisi..
    29. TCMB'den repo ihalesi
    30. Piyasalar Fed'in hayal kırıklığını..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'