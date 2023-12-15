Rizelilerden lahana çorbası tepkisi! TasteAtlas'ın Türkiye kararı: Dünyanın en kötü yemek listesinde! Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

TasteAtlas tarafından 2023 Dünya’nın en kötü 100 yemeği açıklandı. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Kara Lahana Çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı aldı. En kötü yemekler arasında seçilen Kara Lahana Çorbası Rizeliler tarafından tepkiyle karşılandı.

“RİZE’DE DE BEN SEVMİYORUM DİYENİ GÖRMEDİM”

Rize’de Kara lahana çorbasını sevmeyenin bulunmadığını söyleyen Osman Kubilay Küçükmustafa, “Şimdi bakacak olursak damak zevkine göre olan bir şey. Doğu Karadeniz’de tercih edilen bir yemek. Hemen hemen Rize’de, Trabzon’da, Artvin’de sofralarda bulunur. Kara Lahana Çorbasının 7. sırada olması gayet garip. Kara Lahana’yı dünyada kaç kişi yemiş acaba. Biz çocukluğumuzdan beri sofralarımız bulunur. En çok yediğimiz yemekler arasındadır. Şimdiye kadar damak zevkime hiç hitap etmediği olmadı. Rize’de de ben sevmiyorum diyeni görmedim. Gençlerde tüketiyor. Bizim yaş gruplarımız genelde yemek seçer ama ben Kara Lahanayı yemeyen görmedim. Sıralamanın gözden geçmesi lazım” diye konuştu.

“BU SIRAYI VERENLERİN LAHANA YEDİĞİ YOK”

Yapılan sırada kara lahananın tadına bakmış birinin olmadığını düşünen Mehmet Terzi, “Bu sırayı verenlerin lahana yediği yok. Bence onlar hiç lahanayı da görmediler. Sadece uzaktan estirdiler. Böcekleri yiyorlar iyi oluyor. Uzak Doğu’da böcek yemek serbest. Mesela salyangozu ben gördüğüm zaman midem bulanıyor. O yemeğe iyi diyen lahanaya laf etti. Onlar saçmaladı. Onların mutfak lezzeti yok. Onlar ne mutfak gördü, ne doğru dürüst yemek yemişler. Onların yedikleri salyangoz, solucan yiyor. Onlar bunları yer başka yedikleri bir şey yok. Hele mısır ekmeği ile çok güzel oluyor. Ben onu ne Adana kebabına değişirim. Bizim lahana çorbamız değişilmez. Dedelerden gelen bir yemektir” ifadelerini kullandı.

“LAHANA ÇORBASI DÜNYANIN EN İYİ YEMEĞİDİR”

Kara Lahanadan yapılan çorbanın en iyi yemek olduğunu ifade eden İbrahim Bayraktar, “Lahana çorbası dünyanın en iyi yemeğidir. Kim diyor bunları. Japonlar mı diyor. Bizim yöresel yemeğimizdir. Yemediklerinden ötürü öyle seçilmiştir. Bir kez yeseler görürler” şeklinde konuştu.



“NASIL SU HAYATSA BİZİM İÇİNDE LAHANA HAYATTIR”

Lahanadan vazgeçilemeyeceğini belirten Veysel Bayraktar, “Bence onu söyleyenler Rize’ye haksızlık etmiştir. Biz her yörenin yemeğine saygı duyarız. Lahanaya laf yok. Rize’nin on numara yemeğidir. Lahanadan vazgeçilmez. Nasıl su hayatsa bizim içinde lahana hayattır” diye konuştu.

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“DEDELERİMİZDEN GELME BİR YEMEKTİR”

Kara Lahana çorbasının dedelerden gelen bir yemek olduğunu söyleyen Şaban Taylan, “Kara Lahana çorbası dünyanın en iyi yemeğidir. Çok da severim. Hele mısır ekmeği ile çok güzel olur. Olsa da yesek. Eski devirler geçti. Dedelerimizden gelme bir yemektir. Vazgeçilir mi bu yemekten, daha eve bir tencere daha var” dedi.