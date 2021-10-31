Rizeli teyze Eren Erdem'i haşladı, Eren Erdem hepsini inkar etti!

CHP Milletvekili Eren Erdem, Twitter hesabından bir vatandaşla olan diyaloğunu paylaştı.

Erdem bocaladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesinde verdiği sözleri tutmadığını söyleyen vatandaş karşısında ne diyeceğini bilemeyen Erdem, inkar etme yoluna gitti.

Vatandaşla konuşurken ‘Belediyenin işi yol yapmak” diyen Erdem, konuşmanın devamında yolların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldığını söyledi.

Vatandaşın, İmamoğlu'nun sürekli tatillere gittiği hatırlatması üzerine ise Erdem "yok öyle bir şey" diyerek inkar etti.

Ancak İmamaoğlu, İstanbul'a hizmet yerine yaptığı tatiller ile gündeme gelmişti.

“‘İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı. Ne yaptı ki, yaptığı bir şey yok” tepkisine cevap vermeye kalkan Erdem, İstanbul’da yapılan metroları dile getirdi. Vatandaş ise İstanbul’daki metroların AK Parti döneminde yapıldığını hatırlatınca, İmamoğlu’nu savunmaya kalkan Erdem bol keseden atarak, belediyenin AK Parti’den çıkmasıyla birlikte yarım kalan metro projelerini, İmamoğlu zamanında başlatılmış gibi lanse etti.