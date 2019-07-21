0553 313 94 23

Rizeli baba kızın karşılıklı atma Türkü keyfi

Rize’de Fatih Aksoy ve 9 yaşındaki kızı Ayşegül Aksoy’un en büyük zevki karşılıklı atma türkü atmak.

21 Temmuz 2019 Pazar 09:32
Rizeli baba kızın karşılıklı atma Türkü keyfi

Rize’de Fatih Aksoy ve 9 yaşındaki kızı Ayşegül Aksoy’un en büyük zevki karşılıklı atma türkü atmak.


İki veya daha fazla kişi arasında söylenenAtma Türkü Karadeniz Bölgesi’ne ait bir gelenek. Öyle ki Rize, Trabzon ve Giresun bölgelerinde nadiren de olsa Atma Türkü ustalarına rastlansa da aslında Atma Türkü unutulmaya yüz tutmuş bir kültür hazinesi. Rize’de bu hazineyi yaşatmak isteyen sanatçı Fatih Aksoy, 9 yaşındaki kızına atma türkü sevgisini aşılıyor. Evde kemençe çaldığı sırada odanın dışarısından müziğe eşlik eden 9 yaşındaki Ayşegül Aksoy’u duyan babası Fatih Aksoy müziğe olan kulağını fark etti. Kızını yanına çağırdı ve kendisi çaldı kızı söyledi. Bir süre birlikte şarkı söyleyen baba kız daha sonra birbirlerine atma türkü atmaya başladı.


Kızındaki cevheri kendisi kemençe çaldığı sırada kızının ona eşlik etmesinden fark ettiğini dile getiren Fatih Aksoy “Kemençe işiyle uğraşıyorum, mesleğim şairlik. Çocukluğumdan beri şarkı söylerim, bizde bir merak şarkı söylemek. Kemençeye babamın dayısı Koçal dayı öldükten sonra bir merak sardı. O çok güzel kemençe çalardı. Başladım kemençe çalmaya. Yaşımız ilerledikçe düğünlerde türkü söylemeye başladık, festivallere çıkmaya başladık. Kemençe işi oldu kemençe çaldık, olmadı inşaatlarda boyacılık yaptık. Her baba mutlaka benim yerimde olmak ister. Yeni doğmuş bir çocuğu bu yaşa getirip, babanın karşısında atma türkü atması çok farklı bir şey, farklı bir duygu. Babaya karşılık veriyor atma türkü ile, yani kız ile baba arasındaki bağı gösterir” dedi.


Atma türkünün unutulmaya yüz tuttuğunu, o nedenle kızına atma türkü adına bir şeyler öğretmeye çalıştığını dile getiren Aksoy “Bizim Osman Dayımız var, Osman Efendioğlu, 86 yaşında. Bize çok büyük katkısı vardır. Çok emek verdi bize. Rahmetli arkadaşım Ahmet Çakar ile beraber biz Osman Dayı’nın programlarına gittik. Kendimi yetiştirdik. Biraz da yeteneğimiz vardı, Osman Dayı’nın yanında yetiştik. Eski şairler kalmadı, Osman Dayı yaşlandı, Ahmet vefat etti. Bende böyle fidanlar yetiştirmeye çalışıyorum. Bu cevherlere, böyle yeteneklere sahip çıkmak lazım” ifadelerini kullandı.


Babasını atma türkü atarken duyan ve babasına daha sonra eşlik etmeye başlayan Ayşegül Aksoy ise “Okulda şarkı söylüyorduk, herkes sırayla söylüyordu. Arkadaşlarım hep şarkıya geriden geliyordu. Ben müzik ile uyum sağladım. Ondan sonra babamı atma türkü atarken duymuştum. Bende babama dedim ki atma türkü atalım, oda bu isteğimi kabul etti ve beraber atma türkü attık. Kâğıtlara yazdık kurduğumuz türküleri ve sonra hep böyle devam ettik. Atma türkü atmak zor ama öğrenince kolay” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:32
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Futbolcu satarak para kazanacağımız sezon bu sezon değil"
    1. "Futbolcu satarak para kazanacağımız..
    2. İstanbul’da güpegündüz cadde ortasında..
    3. Terlemeden güneşlenilen plaj: Pırlanta
    4. Diyarbakır'da PKK'lı teröristin..
    5. Sosyal medya reklamlarında karşımıza..
    6. Osmangazi’de gençler hünerlerini..
    7. Saniyeler içerisinde motosiklet çalan..
    8. Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
    9. Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    10. İtalya'dan Yusuf Yazıcı’ya çılgın..
    11. Aracının üzerine bağladığı yatakla..
    12. Balçova’da sorunlar tek tek çözülecek
    13. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    14. MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel..
    15. (Özel haber) İstanbul Havalimanı’nda..
    16. (Özel haber) Deniz kaplumbağasının..
    17. Ekrana kilitlenen insan taklit..
    18. NATO’dan İran’a sert çağrı! ‘Derhal..
    19. Bakan Kasapoğlu, Altındağ’da Yaz..
    20. (Özel) Dilenci kedi
    21. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın..
    22. Çiçeği burnunda başbakandan Türkiye..
    23. Beyoğlu’nda sokakta ‘ebabil kuşu’..
    24. Bakan Kasapoğlu, Yaz Akşamı..
    25. Çocuklara internet bağımlılığı uyarısı
    26. Japonya’da sel uyarısı: Binlerce..
    27. Büyükşehir zabıtası atıkla..
    28. Parmak izi 80 yıl saklanıyor
    29. Şehidin hatıraları evinde yaşatılacak
    30. Filmleri aratmayan babalık davası
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    F-35 kararı sonrası Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!
    F-35 kararı sonrası Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!