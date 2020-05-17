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Yerel

Rize'deki yangın büyüyor! Müdahale edilemiyor

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen orman yangını büyüyor: Ormanlık alana yol olmadığı gerekçesiyle, yayılan yangına müdahale edilemiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 22:02:00 -
Rize'deki yangın büyüyor! Müdahale edilemiyor

Rize'nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Yol olmadığı için müdahale edilemeyen yangın, uzaktan takip ediliyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Fındıklı ilçesi Sahil Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri gören vatandaşların ihbarıyla, Pazar Orman İşletme Şefliği ekipleri ile polis yangın alanına geldi. Ekipler, yol olmadığı için yangına müdahale edemedi. Ekipler, alevlerin yayılışını izleyerek, müdahale planı oluşturmaya çalışıyor. Vatandaşlar da alevleri uzaktan seyrediyor.

85 noktada yangın çıkmıştı

Karadeniz Bölgesi'nde geçen yıl aralık ayında 3 günde 85 noktada çıkan orman yangınlarında, 21 ev yandı, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü. Yangınların yakılan anız nedeniyle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığının belirlenmesi üzerine 7 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

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