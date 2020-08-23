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Aktüel Rize'deki şiddetli yağış
Aktüel

Rize'deki şiddetli yağış

Rize-Güneysu kara yolunun bir kısmı yağış nedeniyle çöktü - Dört binadan tahliye edilen 30 kişi Rize Öğretmenevi'ne yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:36:49 -
Rize'deki şiddetli yağış

RİZE (AA) - Şiddetli yağışın etkili olduğu Rize'de Salarha Deresi'nin yükselmesi nedeniyle Rize-Güneysu yolunun bir kısmı çöktü.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Salarha Deresi'nin debisi yükseldi. Suyun etkisiyle altı boşalan Rize-Güneysu yolunun ikinci kilometresinde 3 metre derinliğinde 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında şans eseri kaza yaşanmadı.

Jandarma ekipleri Rize-Güneysu kara yolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ulaşım karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan Rize Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, yağışın etkisiyle il genelinde 45 köyün ana yol ve bağlantı noktalarında kopmalar yaşandığını bildirdi.

Güneysu ilçesine bağlı Başköy'de ve merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde ikişer binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, 30 kişinin Rize Öğretmenevi'ne yerleştirildiği belirtildi.

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