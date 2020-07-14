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Yerel

Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 07:36:00 -
Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Şiddetli yağışın sel ve heyelanlara yol açtığı Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesi Yeni Mahalle'de Ali Uzun'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı.

AFAD ekipleri Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.

100'ün üzerinde araç selden hasar gördü

Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.

Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

Öte yandan bölgede yağış yeniden şiddetini artırmaya başladı.

 

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