Rize'deki Afgan cinayetinde Zafer Partisi detayı! Ümit Özdağ Türkiye'yi zehirliyor..
Rize'de 2'si Afgan 3 kişiyi silahla vuran Gökmen Topal adlı zanlının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarındaki Zafer Partisi detayı, Ümit Özdağ'ın nasıl bir felakete yol açtığını ortaya koydu.
Yeniakit.com.tr
Tek politikası yabancı düşmanlığı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de bir kesimi adeta göçmen düşmanlığı ile zehirliyor.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde Gökmen Topal isimli zanlı, 2’si Afganistan uyruklu 3 kişi ile tartıştı. Tartışmada silahına sarılan Topal, 3 kişiyi vurdu.
Muradi öldü, arkadaşı hastanede!
Afganistan uyruklu Şemsettin Muradi hayatını kaybederken, yaralanan diğer Afganistan uyruklu Davut Sezai ile Murat Kurt, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gökmen Topal, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İşte sosyal medya paylaşımları!
Olayın ardından katil zanlı Topal'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
1 Afgan vatandaşı öldürüp diğerini yaralayan Topal'ın sosyal medya hesabındaki Zafer Partisi paylaşımları dikkat çekti.
Topal’ın, yabancı düşmanlığını körükleyen Ümit Özdağ'ın sempatizanı olduğu belirlendi.