  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Rize'deki Afgan cinayetinde Zafer Partisi detayı! Ümit Özdağ Türkiye'yi zehirliyor..
Siyaset

Rize'deki Afgan cinayetinde Zafer Partisi detayı! Ümit Özdağ Türkiye'yi zehirliyor..

Rize'de 2'si Afgan 3 kişiyi silahla vuran Gökmen Topal adlı zanlının, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarındaki Zafer Partisi detayı, Ümit Özdağ'ın nasıl bir felakete yol açtığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 23:58:00 -
Rize'deki Afgan cinayetinde Zafer Partisi detayı! Ümit Özdağ Türkiye'yi zehirliyor..

 Yeniakit.com.tr 

Tek politikası yabancı düşmanlığı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'de bir kesimi adeta göçmen düşmanlığı ile zehirliyor.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde Gökmen Topal isimli zanlı, 2’si Afganistan uyruklu 3 kişi ile tartıştı. Tartışmada silahına sarılan Topal, 3 kişiyi vurdu.

Muradi öldü, arkadaşı hastanede!

Afganistan uyruklu Şemsettin Muradi hayatını kaybederken, yaralanan diğer Afganistan uyruklu Davut Sezai ile Murat Kurt, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökmen Topal, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İşte sosyal medya paylaşımları!

Olayın ardından katil zanlı Topal'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

1 Afgan vatandaşı öldürüp diğerini yaralayan Topal'ın sosyal medya hesabındaki Zafer Partisi paylaşımları dikkat çekti.

Topal’ın, yabancı düşmanlığını körükleyen Ümit Özdağ'ın sempatizanı olduğu belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay