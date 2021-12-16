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Yerel Rize'de uyuşturucuya geçit yok: 2 gözaltı
Yerel

Rize'de uyuşturucuya geçit yok: 2 gözaltı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 21:43:00 - 2021-12-16 21:54:08
Rize'de uyuşturucuya geçit yok: 2 gözaltı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler ile ilçeye bağlı Şehitlik köyünde C.D. ve B.D. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada 64 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere istinaden C.D. ve B.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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