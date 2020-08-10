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Aktüel

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:15:16 -
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, il ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik 4 adres ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda, 303 kök Hint keneviri ile 4,46 gram esrar ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.


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