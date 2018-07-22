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Rize’de trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Rize’nin Pazar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 22:08
Rize’de trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Pazar ilçesi Akbucak köyünden şehir merkezine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 06 BEV 941plakalı özel otomobil Yemişli köyü mevkiinde virajı alamayarak yoldan çıktı ve tarlaya yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan Rabia Çırak, Metin Çırak, Umut Altay Özhan, Gülçin Mutlu ve Hatice Çırak Özcan yaralandı. Önce Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Rize Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 75 yaşındaki Rabia Çırak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 22:08
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