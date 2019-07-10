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Rize'de tarihi kemer köprü kendiliğinden yıkıldı

Kentte 18'inci yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2003'te tescil edilerek koruma altına alınan Ambarlık Kemer Köprü, kendiliğinden çöktü.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:16
Rize'de tarihi kemer köprü kendiliğinden yıkıldı

Rize'de koruma altındaki tarihi Ambarlık Kemer Köprü yıkıldı.

Kentte 18'inci yüzyılda inşa edilen, koruma altındaki Ambarlık Kemer Köprü'nün yıkılma nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, 2011'de restore edilen 7 metre yüksekliğinde, 40 metre uzunluğunda, 2,70 metre genişliğindeki köprünün enkazında incelemelerde bulundu.

Kesme ve moloz taştan inşa edilen, bölgenin önemli tarihi değerleri arasında yer alan köprünün yıkılma nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

 "Bunlar tarihi eserlerimiz. Köyüm adına çok üzgünüm"

Köy Muhtarı İdrisTürüt,Ambarlık Kemer Köprü'nün, köyün sembolü olduğunu söyledi.

Türüt, "2011'de köprüde onarım yapıldı. Taban kısmında hiçbir sıkıntı yoktu. Kenarlarında deforme vardı. Onları yapmak için köprüyü tamamen onarıma aldılar." dedi.

Köprünün sabah saatlerinde yıkıldığını belirten Türüt, "Bu köyde doğan ve büyüyen herkes köprüyü karşısında bulmuş. Ulaşım sorun değil, yaparsın bir köprü, herkes ulaşımını sağlar. Bunlar tarihi eserlerimiz. Köyüm adına çok üzgünüm. Günde yaklaşık 200 turist gelip köprüde fotoğraf çektiriyordu." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:16
  1. Rize
  2. Ambarlık Kemer Köprü
  3. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
  4. Müzeler Genel Müdürlüğü
  5. tarihi kemer köprü

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