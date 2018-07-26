Rize'de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Pazar ilçesinde E.A. caddede karşılaştığı 21 yaşındaki Yaşar Özgüven'e silahıyla ateş açtı. Özgüven kafasına aldığı kurşun nedeniyle olay erinde yaşamını yitirdi.26 Temmuz 2018 Perşembe 22:37
RİZE’nin Pazar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 1 kişi başından silahla vurularak öldürüldü.
İlçenin Bulvar Caddesi’nde yolda yürümekte olan Yaşar Özgüven’e arkadan yaklaşan E.A. tabancayla 3 el ateş etti. Olayda, 21 yaşındaki Yaşar Özgüven başına aldığı kurşun yaralarıyla olay yerinde hayatını kaybederken E. A. polise teslim oldu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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