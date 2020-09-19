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Aktüel Rize'de şiddetli yağış ve heyelan
Aktüel

Rize'de şiddetli yağış ve heyelan

Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle bazı mahalle yollarında kopmalar meydana geldi, Ardeşen ilçesinde ise dere taştı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:06:01 -
Rize'de şiddetli yağış ve heyelan

RİZE (AA) - Rize'de şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Çayeli ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından, Aşıklar ve Sefalı köyleri ile Liman Mahallesi'ndeki bazı yollarda heyelan nedeniyle kopmalar meydana geldi.

Belediye ve Özel İdare ekipleri, heyelan oluşan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede bulunan Ağaran Şelalesi de şiddetli yağış nedeniyle taştı.

Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar köyünden geçen dere ise su seviyesinin yükselmesi sonucu taştı.

Köyün içine kadar ulaşan su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Bazı vatandaşların evlerinden ayrılarak güvenli bölgede bir süre bekledikleri öğrenildi.

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