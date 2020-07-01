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Aktüel

Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:11:36 -
Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyzanur Akdemir'in kullandığı 25 ABC 128 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çamlık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

Sürücünün babası İhsan Akdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Beyzanur, annesi Esra ve kardeşi Mehmet Akif Akdemir ise jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı.

Ekiplerin sedyelerle yola taşıdıkları yaralılar, sevk edildikleri İkizdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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