Rize'de market sahibi dondurma karşılığında çocukları tokatladı
Çamlıhemşin ilçesinde bir market sahibi mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı dondurma veriyor.19 Nisan 2018 Perşembe 13:16
Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinden paylaşılan görüntü dikkat çekiyor. Görüntülerde bir market sahibi mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı dondurma veriyor. Çocukların tokat yemek ve karşılığında dondurma almak için sıraya geçtiği görülüyor.
İHA
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