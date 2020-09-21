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Aktüel Rize'de karantinayı ihlal eden 21 kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Rize'de karantinayı ihlal eden 21 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 12:49:49 -
Rize'de karantinayı ihlal eden 21 kişi yurda yerleştirildi

RİZE (AA) - Rize'de, karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 21 kişi yurda yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uymayarak karantina uygulamasını ihlal eden 21 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan kontrollerde, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek okey oynadıkları tespit edilen 5 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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