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Aktüel Rize'de karantina kurallarına uymayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı
Aktüel

Rize'de karantina kurallarına uymayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:37:53 -
Rize'de karantina kurallarına uymayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

RİZE (AA) - Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olmasına rağmen polis kontrol noktasında yakalanan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı, suç duyurusunda bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Kemal Çeber'in, salgın sürecinde karantina, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayanların takibinin hassasiyetle yapılması yönünde talimat verdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda önlemler alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulama noktasında yapılan kontroller sonucu karantinada olması gereken 3 kişi yakalanmış, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yeşilçay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmiştir. Bu kişiler hakkında idari para cezası kesilmiş, savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Kişilerin karantinada bulunacağı süre içerisinde yapılacak masraflar kendilerinden tahsil edilecektir."


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