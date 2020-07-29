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Aktüel

Rize'de kaçak silah atölyesine yönelik operasyonda iki kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:43:56 -
Rize'de kaçak silah atölyesine yönelik operasyonda iki kişi yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda iki kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazar ilçesinde bir binanın deposundaki atölyeye operasyon düzenledi.

Atölyede, 26 tabanca kabzası, 28 fişek, 25 tabanca şarjörü, 20 tabanca alt gövdesi, 23 tabanca tetiği, 12 tabanca horozu, 7 tabanca iğnesi ve 16 tabanca menteşesi olduğu değerlendirilen metal parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Y. ve Ö.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.


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