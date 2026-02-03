Rize’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten davranış

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Rize’de çektiği emekli maaşını sayarken oturduğu yerde düşüren kadının parasını bulan esnaf hemen bankaya teslim ederek yeniden kadına verilmesini sağladı.

Rize’de yaşayan Songül Köse isimli kadın emekli maaşını çektikten sonra bir kenarda oturup saymak istedi. Oturduğu yerde parasını saydıktan sonra o esnada cebinde olan bir başka parayı da sayarak çantasına koydu. Ancak saydığı parayı orada düşürdü. Eve gittiğinde yeniden parayı saymak isteyen Köse paranın eksik olduğunu fark etti ve nerede düşürmüş olabileceğini hatırlamaya çalıştı. Köse’nin telefonuna bankadan gelen çağrı ile gerçek ortaya çıktı. Maaş bankasının hemen yan kısmında bulunan iş yerinin kapısında oturan işletmeci Cengiz Yıldırım, parayı fark ederek bankaya teslim etti. Banka görevlileri de güvenlik kamerasından yola çıkarak düşüren Köse’yi buldu ve irtibata geçti. Parayı bankaya yeniden teslim almaya gelen Köse esnafa teşekkür etti.

Emekli maaşını sayarken yanındaki diğer parayı düşürdüğünü sonradan anladığını ifade eden Songül Köse "Ben parayı sayarken düşürdüm farkına varmadım. Eve gidince paramı saydım ve anladım. Çektim aylık maaşımı, başka parada yanımda vardı. Onu sayarken bende olan parayı düşürmüşüm. Parayı esnaf bulmuş bankaya teslim etmiş. Banka bana ulaştı. Parayı alınca esnafa çok teşekkür ettim" dedi.

Parayı görür görmez alarak bankaya teslim ettiğini ifade eden Cengiz Yıldırım "Sabah iş yerimin önünde otururken yerde bir miktar para gördüm. Gördüğüm parayı alıp bankaya teslim ettim. 'Sabah biri para çekmiştir parayı düşürüp gitmiştir' diye düşündüm. Sağ olsun banka çalışanları bu olayı araştırıp güvenlik kameralarını da takip ederek o kişiye ulaştılar. 70 yaşında teyzemiz emekli maaşını çekmiş unutup gitmiş. Sağ olsun banka teyzeyi çağırıp parasını teslim etmişler. Bizde bu durumdan mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

