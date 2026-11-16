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Yerel Rize’de heyelan paniği! Derecik köyünde toprak kaydı
Yerel

Rize’de heyelan paniği! Derecik köyünde toprak kaydı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Rize’de heyelan paniği! Derecik köyünde toprak kaydı

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Derecik köyünde 21 Ekim 2024'te meydana gelen heyelanın izleri silinmedi. Toprak kaymasının yaşandığı yamaçta hareketlilik aralıklarla devam ederken, bölgede süren toprak akışı köylüler arasında endişeye neden oluyor.

Edinilen bilgilere göre, 21 Ekim 2024’de yaşanan heyelanla birlikte zemini yumuşayan ve stabilitesini kaybeden yamaçta toprak kaymaları tamamen durmadı. Özellikle yağışların ardından ve zemindeki nem oranının artmasıyla birlikte yamaçtan kopan toprak parçalarının aşağıya doğru akıyor. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayarak dün gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağışların ardından yamaçtaki toprak kaymaları da devam ediyor. Zaman zaman kayan toprak yöre halkını tedirgin ediyor.

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