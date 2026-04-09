Rize’de heyelan dehşeti! Yamaçtan kopan dev kaya dere yatağına böyle yuvarlandı
Rize Ardeşen'de etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçası dere yatağına sürüklendi.
Rize’nin Ardeşen ilçesinde sağanağın ardından korkutan anlar yaşandı.
İlçeye bağlı Yavuz ve Seslikaya köyleri sınırında, dün öğle saatlerinde etkili sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçası, dere yatağına yuvarlandı. Dev kayanın düştüğü güzergahta yürütülen yol çalışmalarına ara verildi.
Diğer yandan kayanın yamaçtan yuvarlandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.