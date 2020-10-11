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Aktüel Rize'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
Aktüel

Rize'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-11 13:27:32 -
Rize'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

RİZE (AA) - Rize'de, direksiyon başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu kaza yapan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Güzelköy köyü yolunda 53 AS 455 plakalı kamyonetiyle seyir halindeki Salih Haşlamacı (54), kalp krizi geçirdi.

Haşlamacı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç kontrolden çıkarak yolun alt kesimine yuvarlandı.

Haşlamacı, kazayı gören vatandaşlarca araçtan çıkarılarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Haşlamacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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