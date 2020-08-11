Rize'de debisi yükselen derenin karşı tarafında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen derenin karşı tarafında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.
İlçenin Handağı köyünde yaş çay toplamak için bahçeye giden 7 kişi, şiddetli yağış sonucu derenin debisinin yükselmesi üzerine bulundukları yerde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 6 kişilik AKUT ekibi, mahsur kalanları halat yardımıyla derenin karşısına geçirdi.
AKUT Rize ekibi lideri Güçlü Uzunalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarılan vatandaşların sabah saatlerinde çay toplamak için dereden yürüyerek karşıya geçtiğini söyledi.
Yağış sonucu dere sularının yükselmesi üzerine 7 kişinin bahçede kaldığını belirten Uzunalioğlu, "Tekrar karşı tarafa geçememişler. Biz hava hattı kurduk, halat yardımıyla daha sonra dereden vatandaşları karşıya geçirdik." dedi.