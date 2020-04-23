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Aktüel

Rize’de çocuklar ve aileleri 23 Nisan’ı evlerinin balkonunda kutladı

Rize’de Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar ve aileleri oturdukları apartmanları süsleyerek 23 Nisen Çocuk Bayramı’nı kutladılar.

2020-04-23 16:49:33 -
Rize’de çocuklar ve aileleri 23 Nisan’ı evlerinin balkonunda kutladı

Rize’de Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar ve aileleri oturdukları apartmanları süsleyerek 23 Nisen Çocuk Bayramı’nı kutladılar.


Rize’nin Portakallık ve Müftü Mahallelerinde bir binada evlerden çıkamayan çocuklar 23 Nisan nedeniyle evlerinin cam ve balkonlarını süsledi. Mahallede hoparlörle 23 Nisan şarkıları çalındı. Süsledikleri balkonlara çıkan vatandaşlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.


Öte yandan Rize’nin Ardeşen ilçesinde de bir vatandaş tulumla bugün 23 Nisan için şarkılar çaldı. Sosyal medyada paylaştığı bu görüntüler bir anda beğeni rekorları kırdı.

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