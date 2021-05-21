Rize'de aradığını bulamayan Akşener'e arşiv hatırlatması! 'Meral Akşener el çabukluğu ile tanınır'

Yeniakit.com.tr

Partisinin grup toplantısında konuşan İP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk katili Netenyahu'ya benzetecek kadar ileri giderek, "Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." ifadelerini kullanmıştı. İP Genel Başkanı, bu sözlerinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'ye gitti. Vatandaşların tepkisi ile karşılaşan İP'li Akşener, açık bir provokasyona imza attı.

'Meral Akşener el çabukluğuyla bilinir'

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in arşivini hatılatan Yeni Akit Yazarı Zekeriya Say, "Meral Akşener el çabukluğu ile bilinir. İçişleri Bakanı iken emniyet müdürleri kararnamesini merhum Erbakan'a onaylattıktan sonra değiştirmişti. O müdürlerin kim olduğunu tahmin edersiniz. İkizdere'de de el çabukluğu ile prim kasacaktı. Rizeliler bu kez izin vermedi!" dedi.