  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fuat Oktay'dan Ersin Tatar'a taziye ziyareti
Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü!
O şehirler dikkat! Meteoroloji duyurdu
Siyaset Rize'de aradığını bulamayan Akşener'e arşiv hatırlatması! 'Meral Akşener el çabukluğu ile tanınır'
Siyaset

Rize'de aradığını bulamayan Akşener'e arşiv hatırlatması! 'Meral Akşener el çabukluğu ile tanınır'

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı katil Netenyahu ile benzetecek kadar akıl dışı davranan Meral Akşener'in arşivini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 22:11:00 -
Rize'de aradığını bulamayan Akşener'e arşiv hatırlatması! 'Meral Akşener el çabukluğu ile tanınır'

 Yeniakit.com.tr 

Partisinin grup toplantısında konuşan İP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çocuk katili Netenyahu'ya benzetecek kadar ileri giderek, "Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı." ifadelerini kullanmıştı. İP Genel Başkanı, bu sözlerinin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'ye gitti. Vatandaşların tepkisi ile karşılaşan İP'li Akşener, açık bir provokasyona imza attı.

'Meral Akşener el çabukluğuyla bilinir'

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in arşivini hatılatan Yeni Akit Yazarı Zekeriya Say, "Meral Akşener el çabukluğu ile bilinir. İçişleri Bakanı iken emniyet müdürleri kararnamesini merhum Erbakan'a onaylattıktan sonra değiştirmişti. O müdürlerin kim olduğunu tahmin edersiniz. İkizdere'de de el çabukluğu ile prim kasacaktı. Rizeliler bu kez izin vermedi!" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia
Ekonomi

'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia

Altın fiyatlarının ne olacağı merak edilirken, BubbaTrading.com’dan Todd “Bubba” Horwitz, hisse senetlerinin sinir krizi geçireceğini ve alt..
Ayasofya İmamı'na 'boynun devrilsin' diye beddua etmişti... Hadi Özışık'a bir şok da kendi müdüründen!
Gündem

Ayasofya İmamı'na 'boynun devrilsin' diye beddua etmişti... Hadi Özışık'a bir şok da kendi müdüründen!

Eski Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı 'Boynun devrilsin' bedduasıyla hedef alan Hadi Özışık ile ona destek veren kard..
Özgürlük bekçilerine bak hele! Mini eteklisi değil çarşaflısı sorunmuş
Gündem

Özgürlük bekçilerine bak hele! Mini eteklisi değil çarşaflısı sorunmuş

İslam düşmanı ve terör destekçisi BirGün paçavrası, bu kez köy okulunda eğitim veren cami hocasına ve çarşaflı eşine kafayı taktı. Kanuna ay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay