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Rize'de 5 metreden alt yola çakıldı

Derepazarı ilçesinde, seyir halinde olduğu yolda kontroden çıkarak 5 metre yükseklikten alt yola düşen panelvan tipi minibüsün sürücüsü Demir, yaralandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:39
Rize'de 5 metreden alt yola çakıldı

Kaza, sabah saatlerinde Bahattin Paşa köyünde meydana geldi. Emin Demir idaresindeki 34 BK 584 plakalı panelvan tipi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 5 metre yükseklikten, bulunduğu yolun alt kısmındaki beton yola düştü. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu, sürücüsü Emin Demir, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:39
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