Rize'de 5 metreden alt yola çakıldı

Kaza, sabah saatlerinde Bahattin Paşa köyünde meydana geldi. Emin Demir idaresindeki 34 BK 584 plakalı panelvan tipi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 5 metre yükseklikten, bulunduğu yolun alt kısmındaki beton yola düştü. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu, sürücüsü Emin Demir, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.