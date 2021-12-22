Rize’de kar yağışı etkisini gösterdi. Bu sebeple öğrenciler okulların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın Rize’de okullar var mı?

Rize yarın okullar tatil mi? Rize 23 Aralık Perşembe okullar tatil mi?

Rize’de etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelinde okullar tatil edildi. Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.