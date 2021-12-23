Rize’de okulların tatil edilip edilmediği merak konusu. Öğrenciler sık sık ‘Rize’de okullar tatil mi? Rize hangi ilçelerde okullar tatil?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Rize yarın okullar tatil mi 24 Aralık Cuma | Rize hangi ilçelerde okullar tatil 24 Aralık

Rize’de kar yağışı sürüyor. Bu sebeple merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden; hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu süre zaafında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.