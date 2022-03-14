Yurdun pek çok ilinde olduğu gibi Rize’de de kar yağışı devam ediyor. Öğrenciler ise yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Rize yarın okullar tatil mi 15 Mart Salı | Rize Valilik açıklaması okullar tatil oldu mu?

Rize’de kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi. Devam eden yağışlar sebebiyle 15 Mart’ta okulların olup olmayacağı merak ediliyor. Rize Valiliğinin resmi Twitter hesabından Vali Kemal Çeber, "Atmacalarım" ifadesiyle öğrencilere seslendi. 15 Mart Salı gününde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin yapılan paylaşımlar şöyle:

“Sevgili atmacalarım, umarım gününüz keyifli geçiyordur. Son meteorolojik uyarılar, kar yağışının ve buna bağlı buzlanma, çığ vb risklerin devam ettiğini belirtiyor. Biliyorsunuz ilimizde mikro klima özelliği var, Rize’nin farklı bölgelerinde farklı hava şartları görülebiliyor”

“Bu nedenlerle, yarına ilişkin en sağlıklı kararı yine birlikte vermeliyiz. Sizden bugün de bulunduğunuz yerdeki hava şartlarına ilişkin fotoğraflarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum, SİZE GÜVENİYORUM (bu işi tamamen müdürlere bırakmayalım:))”

“Mesajlara baktım. Sanki bütün ev halkı ekmek aldıralım diye benim atmacalarımı bekliyormuş. Şu ana kadar temel sorunlar; ekmek almaya gitmek, soğuk ve buzlanma, okulda ... gibi koşanlar, uzaktan gelenler vb…Daha çok yerden fotoğraf ve yorum gerekli. Akşama kadar vaktiniz var…”

“Atmacaların sağlığı…Karar verirken bir çok şeye dikkat edelim. Unutmayalım; sadece Rize merkezdeki 11.000 öğrencinin 5000’i taşımayla geliyor, ilimizin coğrafi, fiziki şartlarından kaynaklı dik, virajlı, dar yollarımız, ani ısınmaya bağlı çığ riskleri vb hepsi önemli veriler…”

“Sevgili atmacalarım, sınavların yaklaşması, bazı bölgelerde kar-buz olmaması, yevmiye ile çalışan kardeşlerimiz mağduriyeti vb gerekçelerle tatil olmasın diyenler de var ve onların fikir ve gerekçeleri de çok kıymetli. Kuşkusuz esas olan kesintisiz eğitim ama hepsinden önemlisi.”