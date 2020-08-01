  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Rize ve Artvin için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 10:45:00 -
Rize ve Artvin için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğlen saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Rize'nin Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı