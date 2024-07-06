Rize usulü korunma! Afetlere 'Sel kapanlı' önlem

Rize, Türkiye'nin en çok yağış alan bölgelerinden biri olarak bilinir ve son zamanlarda yaşanan heyelan ve sel olaylarının artmasıyla, özellikle dere yataklarında alınan önlemler artırıldı.

Üç yıl önce altı kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin yaşandığı bu şehirde, Asmalıırmak Deresi'nde yapılacak olan 'sel kapanı', alt kısımda kum ve çakıl gibi malzemeleri, üst kısımda ise ağaç, kök ve dal gibi yüzen odunsu nesneleri tutarak olası taşkınları önleyecek.

Doğu Karadeniz bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı hasar ve kayıpları önlemek amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri çalışmalarını sürdürmekte.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağış rejimindeki değişiklikler ve artan heyelan ile sel olayları nedeniyle Rize'de dere yataklarında alınan tedbirler yoğunlaştırıldı.

Sele ilginç önlem

Üç yıl önce Güneysu ilçesinde meydana gelen ve yedi saatte metrekare başına 220 kilogram yağış düşen sel felaketinde altı kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi kayboldu. Bu felaketin yaşandığı yerde, Asmalıırmak Deresi'ne 14 metre yükseklikte ve 67 metre uzunluğunda bir 'sel kapanı' inşa edilecek.

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Bu 'sel kapanı', alt kısımda kum ve çakıl gibi malzemeleri, üst kısımda ise ağaç, kök ve dal gibi yüzen odunsu nesneleri tutarak olası taşkınları önleyecek.

Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, 2021 Temmuz ayında yaşanan felaketin ardından DSİ, AFAD, Özel İdare ve belediye tarafından yapılan çalışmalarla sel felaketini önlemeye yönelik ciddi adımlar atıldığını belirtti.

Özer, "Asmalı Irmak Deresi üzerine bir sel kapanı yapılması bu çalışmalardan biridir. Yoğun yağışlarda burada ciddi bir su akışı oluşmakta ve akıntıyla gelen moloz ve ağaçlar, dere yatağında ilerleyerek tıkanıklık ve afet riski oluşturmaktadır. 'Sel kapanı' ile bu malzemeler burada tutularak makineler yardımıyla tahliye edilecek" dedi.