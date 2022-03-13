Türkiye son bir haftadır soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Rize’de etkili olan kar yağışı sebebiyle okulların durumunu merak ediyor. Peki, Rize yarın okullar var mı?

Rize okullar tatil mi valilik açıklaması 14 Mart Pazartesi

Rize'de şiddetli kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; ilimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) üm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Rize'de yoğun kar yağışı sebebiyle 12 Mart ve 13 Mart tarihlerinde kurslarda tatil edilmişti. Önceki gün yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek ilimiz genelindeki illi Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel yaygın-örgün eğitim kurumlarının tüm kademelerindeki kurslarda, özel öğretim kurslarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Açık Öğretim Lisesinde 13.03.2022 Pazar günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmaştı.