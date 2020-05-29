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Aktüel

Rize Meydanı bu kez Cuma namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı

Rize’de tüm siyasi partilerin mitinglerinin yapıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı bu kez normalleşme süreci kapsamında ilk kez Cuma namazına ev sahipliği yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:50:18 -
Rize Meydanı bu kez Cuma namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı

Rize’de tüm siyasi partilerin mitinglerinin yapıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı bu kez normalleşme süreci kapsamında ilk kez Cuma namazına ev sahipliği yaptı.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 13 Mart tarihinden bugüne geçen yaklaşık 2,5 aylık sürede camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Normalleşme planları kapsamında bugün ilk kez cemaatle birlikte tüm Türkiye’de belirlenen alanlarda Cuma namazı kılındı.


Rize Şeyh Camii önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda da sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1,5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri namaz kılacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken maskesi olmayan cemaate ise maske dağıtımı ve dezenfektan dağıtıldı.


Rizeliler, 2,5 ay aradan sonra Cuma namazı kılmış olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek mutluluklarını dile getirdiler.

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