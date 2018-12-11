Rize Emniyet Müdürü vuruldu
Rize Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen saldırıda Rize Emniyet Müdürü vuruldu. İlk gelen bilgilere göre; saldırganın polis memuru olduğu öğrenildi.11 Aralık 2018 Salı 15:19
Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk gelen bilgilere göre; bir polis memuru, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vurdu.
Emniyet Müdürü Altuğ'un sağlık durumu
Yaralanan emniyet müdürü Altuğ verdi hastaneye kaldırıldı. Aynı saldırıda personel şube müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru da yaralandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Rize Emniyet Müdürü şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor" dedi.
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