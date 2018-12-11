Rize Emniyet Müdürü vuruldu

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk gelen bilgilere göre; bir polis memuru, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vurdu.

Emniyet Müdürü Altuğ'un sağlık durumu

Yaralanan emniyet müdürü Altuğ verdi hastaneye kaldırıldı. Aynı saldırıda personel şube müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru da yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Rize Emniyet Müdürü şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor" dedi.