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Rize Emniyet Müdürü nasıl şehit edildi?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

11 Aralık 2018 Salı 16:18
Rize Emniyet Müdürü nasıl şehit edildi?

Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.S, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne geldi. Cep telefonu ve silahını güvenlikte bırakarak Verdi'nin makamına giren İ.S, bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı.

Cep telefonu ve silahını alıp geri döndü

Cep telefonu ve silahını aldıktan sonra geri dönen İ.S, koşarak girdiği makam odasında, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu. Yaralanan Verdi, Polat ve Köksal hastanelere kaldırıldı. Emniyet Müdürü Verdi, hastanedeki tüm kurtarma çalışmalarına rağmen şehit oldu.

Emniyet Müdürü Verdi ile yer değişikliği için görüşmek istediği öğrenilen İ.S, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:18
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  • VeyselVeysel1 sa önce
    Türkiye'nin çivisi çıkmış derlerdi de inanmazdım gerçekten öyleymiş
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