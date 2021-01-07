Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden sanığa müebbet hapis cezası

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında tabancayla şehit eden sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Ne olmuştu?

Olay 11 Aralık 2018 Salı günü saat 15.00 sıralarında Rize Emniyet Müdürlüğü binasında meydana gelmişti. Derepazarı Emniyet Amirliği'nde görevli trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Özel Kalem Müdürlüğü'ne silahını bırakıp makamda görüşen Sarıcaoğlu, üniversite sınavında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bir bölüm kazandığını belirterek Rize merkezde görevlendirme talebi oldu.

Ancak talebine olumsuz yanıt alan Sarıcaoğlu, çıkışta özel kalemden silahını teslim alarak tekrar içeri girdi ve Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada beraberindeki personel şube müdürü olan polis müdürü ve Verdi'nin koruma polisine de ateş eden Sarıcaoğlu, ardından karşı açılan ateşle silahlı vurularak yaralandı.

Olay sonrası ağır yaralanan Verdi ve biri saldırgan 3 polis memuru ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada Verdi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.