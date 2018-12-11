Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi makamında bir polis memurun saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan emniyet müdürü Altuğ Verdi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Peki Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi kim neden vurdu?

Rize Emniyet Müdürünü şehit eden polis memurunun, Trafik Şube'de görev yapan İ.H.Ş olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, beraberinde personel müdürü ile birlikte makamında tayini nedeniyle bir trafik polisi ile görüştü. Talebi reddedilen trafik polisi, silahını çekerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etti. Saldırıda Verdi ve yanında bulunan iki kişi yaralandı.

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden İ.H.Ş

Rize Valisi Kemal Çeber, yaşanan saldırı olaylı ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Altuğ müdürümüz şehit olmuştur, iki arkadaşımız yaralıdır. Şube müdürümüz bir de Altuğ müdürümüzün koruması. Olayı gerçekleştiren de maalesef Derepazarı ilçemizde görevli trafik polisi arkadaşımız. Bugün emniyetin görüş günü, herkese candan sarılan Altuğ müdürümüz, arkadaşlarla görüşüyor. O arkadaşla da görüşüyor, arkadaş dememek lazım, onunla görüşüyor. Bunlar görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla beraber, görüşmeden sonra dışarıya çıkıyor. Polis memuru silah teçhizatını alıyor çok ani ve hızlı bir şekilde makama geri dönüyor ve sonra hiçbir şey demeden, orada Altuğ müdürümüz ve personel şube müdürümüz var. Önce onları, daha sonra da içeriye müdahale için giren koruma arkadaşımızı yaralıyor. Altuğ müdürümüz buraya geldiğinde durumu oldukça ağırdı. Arkadaşlar her türlü müdahaleyi yaptı ama maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun. Bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, il merkezine gelmek istemiş, bu tip talepleri olmuş. Bu sanıyorum uygun görülmemiş. Ben ona polis memuru diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, sakin, kendi halinde bilinen birisi. Tabi o bunun cezasını çekecek. Ama olan Altuğ müdürümüze oldu.

Altuğ Verdi kimdir nerelidir?