Rize çay ihracatından 4 ayda 2,8 milyon dolar kazandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Rize'den yılın 4 aylık döneminde 19 ülkeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Bu dönemde 1045 ton çay karşılığı 2 milyon 869 bin 310 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, "Belçika, Ukrayna ve ABD en fazla çay satılan ülkeler oldu. Belçika'ya 1 milyon 660 bin 323, Ukrayna'ya 297 bin 873 ve ABD'ye de 152 bin 978 dolarlık çay ihraç edildi." dedi.

Gürdoğan, ihracat yapılan ülke sayısının giderek arttığına dikkati çekerek Ocak-Nisan 2022'de geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Senegal, Özbekistan, Moldova, Malta ve Arnavutluk'a çay ihraç edildiğinin altını çizdi.

Çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda da ihracatı çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Ayrıca ülke çeşitliliğimizi de artırmak için çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Bu kapsamda haziran ayında Rize'deki çay firmalarımızla başlayacağımız bir UR-GE projemiz var. Bu projeyle bir yandan sektördeki firmalar arasında iş birliği oluşturarak kümelenmenin ve markalaşmanın gücüyle ihracatımızı artıracak, diğer yandan da gerçekleştireceğimiz alım ve ticaret heyetleriyle potansiyel pazarlara ulaşmaya çalışacağız."​​​​​​​