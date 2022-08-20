Rize-Artvin Havalimanı’nda 3 ayda 196 bin 826 yolcu trafiği

14 Mayıs’ta devreye giren Rize-Artvin Havalimanı, Doğu Karadeniz’e komşu ülkelerle ticareti artırdı.

Yeni alternatif oluştu

Bölgenin hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanmasına destek veren Rize-Artvin Havalimanı’nın açılmasıyla yolcu taşımacılığı için yeni bir alternatif oluşturuldu. Havalimanının Rize ve Artvin başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de yer alan turizm destinasyonlarına, metropollere hem hızlı hem emniyetli hem de konforlu ulaşımla turizme katkı sunduğu gözlemlendi.

Ekonomiye değer kattı

Bölge ekonomisine kuvvet katan katan havalimanıyla yolcu ve yük taşımacılığında yeni bir aşamaya geçildi. Kara yolunun kullanımından ötürü artan yakıt tüketiminden ve zamandan tasarruf edildi. Trafik kaza oranı aşağıya çekildi. Kara yolu trafiğine paralel olarak egzoz emisyon değerlerinin azalmasıyla çevrenin korunmasına katkıda bulunuldu.

Bin 326 uçak havalandı

Rize-Artvin Havalimanı’ndan 15 Ağustos 2022 tarihine kadar olan 3 aylık zamanda toplam bin 326 uçak geçti, 196 bin 826 yolcu yararlandı. Ayrıca açıldığı tarihten temmuz ayı sonuna kadar olan dönemde ise bin 258 ton yük trafiği görüldü. Yurt dışı seferlerinin de gerçekleştiği havalimanında ilk yurt dışı uçuş Mekke’ye yapıldı.

Yolculardan İsmail Oğuz, Rize-Artvin Havalimanı’nın Doğu Karadeniz’e erişimi kolaylaştırdığını anlattı. Evinden yürüyerek havalimanına geldiğini ifade eden Oğuz, “Bir taş koyandan Allah razı olsun. Bundan daha güzeli olur mu? 4’üncü kez yolculuk ediyorum. Çok büyük kolaylık” dedi.

Recai Kurdoğlu ise Rize-Artvin Havalimanı’nın çok önemli görevler gördüğünü kaydetti. Kurdoğlu, havalimanının Rize ve Artvin’i dünyaya bağladığını dile getirdi.