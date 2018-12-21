Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost

‘Ulusalcılık’ maskesi altında İslam ve Türklük düşmanlığı yapan mezhepçi Rıza Zelyut’un, koyu bir FETÖ sempatizanı olduğu ortaya çıktı. ‘Osmanlı’da Oğlancılık’ isimli sapkın kitaba imza atan Zelyut’un, FETÖ elebaşına övgüler düzen yazılar kaleme aldığı belirlendi.

21 Aralık 2018 Cuma 10:33

Maocu Aydınlık gazetesinin azılı İslam düşmanı yazarı Rıza Zelyut’un, FETÖ ile çık sık bir ‘diyalog’ içerisinde olduğu ortaya çıktı. Osmanlı düşmanlığını varoluş amacı haline getiren ve her fırsatta ağzından köpükler saçarak ecdada saldıran Rıza Zelyut, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’e yönelik ise dostane duygular beslediği, yazılarına yansıdı. Kaleme aldığı ‘Osmanlı’daOğlancılık’ islim sapkın paçavrası, homoluğu öven bilirkişi raporuyla, siyah poşetten çıkartılarak serbest bir şekilde satışa sunulan Zelyut, her fırsatta FETÖ liderini göklere çıkarmış. Hiçbir ilmi derinliği olmayan iddialar üzerinden Osmanlı padişahlarını ‘eşcinsellikle’ itham etmekten utanmayan Zelyut, Pensilvanya’daki iblisi ise ‘TürkçeMücahidi’ olarak takdim etmiş.

Örgüt propagandası yapmış

2011 yılında kaleme aldığı ‘En büyük milliyetçi Fethullah Hoca’ başlıklı yazısında adeta örgüt propagandası yapan Zelyut söz konusu skandal yazısında, ‘‘Fetullah Gülen ve onun topluluğunun Türk milletinin kimliğinin yaşatılması ve geleceğe aktarılması açısından önemli bir hareketi yıllardır yürüttüklerini görmektesiniz. İş bununla da kalmıyor. Şimdi Türkçe Olimpiyatları düzenliyor Sayın Gülen” ifadelerine yer vermiş. 

FETÖ sevgisi üst seviyede

Zelyut, FETÖ’ye olan hayranlığını sürekli olarak vurgulamaktan çekinmemiş. Örgütün yurt dışındaki okullarını da gezen Zelyut, ‘Bir tuğla da benden’ başlıklı bir yazı daha kaleme alarak, teröristlerin, Kazakistan ve Rusya’daki okullarını övmüş. FETÖ elebaşını en büyük milliyetçi ilan ettiği yazısından örgüt güzellemeleri yapan Zelyut, “Artık en basit görgü kurallarını bile dillendiremez hale gelen şu Türkiye’de, Fethullah Gülen’in yürüttüğü Türkçe hamlesi; gerçekten de önemlidir. Bu yüzden de biz onu en büyük milliyetçi ilan ediyoruz” cümleleriyle örgüte olan sempatisini gözler önüne sermiş.

Ödül de almış

Mezhepçi Zelyut’un örgütle olan ilişkisi bu kadarla da sınırlı değil. Örgütün propaganda merkezi gibi çalışan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından 1997 yılında düzenlenen bir ödül töreninde de Zelyut boy göstermiş. FETÖ tarafından yılın medya ve sanat adamı seçilen Zelyut, ödülünü terörist başı Gülen’in elinden almış.

 

Yeni Akit Gazetesi

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 10:33
  1. Aydın
  2. Rıza Zelyut
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • MilletMillet10 dk önce
    Emin olunuz memleketimizde ben Türküm Müslümanım şu mezhepten im diyen bir çok insan var ki aslındaErmeni olup Ermeni patrikhanesine gizliden bağlıdır. Ermeni olup ta Ermeni patrikhanesine bağlı olmak kötü bir şey değildir, kötü olan mış gibi davranmaktır.
  • ibrahimibrahim31 dk önce
    ikisi de ermeni hiristiyan döllemesi değilmiydi tabiki onlar sevecekler birbirini. bensevecek halim yok yaa nekadar islam ve memleket düşmanı varsa alayınızıııı....allah bildiği gibi yapsın şe.efsiz h.inler
  • Ne desekki.Ne desekki.55 dk önce
    İyide, BÖYLE BİR SAPIK, değil ehl-i sünnet mezheblerine tabi olmak, SAPIK MEZHEBLERE BİLE GİREMEZ. BU BİLDİĞİN HAİN, İSLAM VE OSMANLI DÜŞMANI, KAFASI BEDENİNE AĞIRLIK YAPAN BİR BEYİNSİZ. DEVLET BUNLARIN KAFASINI ALAMIUORSA BARİ SESLERİNİ KISMALIDIR. bu tipler kimseyi kandıramaz fakat, MİEDE BULANDIRIP, MİLLETİ RAHATSIZ EDER, YOKSA KANLARI 5 KURUŞ ETMEZ BU ALÇAKLARIN.
  • çççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç1 sa önce
    aziz nesin gibi bir imansıza velidiyen de bu . kef.redir... öfkenle beraber... zelyut.
  • ByyoldasByyoldas1 sa önce
    Rıza zelyut denen İslam düşmanı, dikkate alınmayacak bir meczup. Onun İslam'a nasil karşıolduğu öteden beri biliniyor. Yazdığı kitapla da aklınca ecdadımızin başarılarina gölge düşürebilecegini zannediyor. Burda Akit'e de bir eleştiri yapmam gerekiyor. Bizler de 17/25 Aralık a kadar fetö denen yapıyı İslami bir cemaat olarak biliyorduk. Sonrasında ne kahpe yapıları olduğunu öğrendik. Söylemek istediğim husus; hükümetimiz fetö ile mücadele de 17/25 i dikkate alıyor ise bunu her kesim için düşünmek gerekir.Yoksa 17/25 öncesinde Türkiye de sağ muhafazakar kesimden bu yapıya küçük de olsa dokunmayan çok çok az kimse vardır. Bence bu tarz haberler fetö ile mücadeleyi sulandırarak gölge düşürülmesine sebep olur.
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili1 sa önce
    Ceza Kanunu Madde 130 - (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilât ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri oranında artırılır. " Kanun "ÖLMÜŞ KİŞİNİN HATIRASINA HAKARETE ceza veriyor! Peki Kemalist R.Zelyut, "Osmanlıda Oğlancılık" kitabında Osmanlı padişahlarına hakaret etmiyor mu? 5816 da HATIRASINA Hakaret diyor!! Kendini bilmezinbiri aynı isimle M.K hakkında kitap yazsa suç değil mi?
  • yazık ecdadın kemikleri sızladıyazık ecdadın kemikleri sızladı1 sa önce
    bunun dediklerini normal bir vatandaş dese devlet içeri atardı . Bunu neden ellemiyorlar.
  • ihsanihsan1 sa önce
    bu gibi hain satılmışları barındıran gazetede haindir
  • ayhan adnanayhan adnan1 sa önce
    2011'de örgüt propagandası yapmış, 2012'de örgüt liderinin yokluğuna hasret çekenler ülkeye dön çağrısı yapmış. ...
  • TunahanTunahan1 sa önce
    Kimler fetoyu ovmediki soyle bir geri baktinmi :D
  • erdoerdo1 sa önce
    bu herif sünniyim deyen ,aslında alevi olan ,mezhebine sahip çıkamayan ,mezhepsizin biridir .

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak ayında gerçekleştirilecek
  1. Türkiye Güreş Şampiyonaları ocak..
  2. "31 puan ilk yarı için iyi"
  3. AK Parti'den İstanbul ve Ankara için..
  4. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı..
  5. 'TRT ekibi alıkonuldu' Dışişlerinden..
  6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
  7. Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans
  8. Türkiye'nin yerli ve milli..
  9. Küba'da atletizme başladı, Türkiye'de..
  10. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
  11. Bakanlıktan havalimanının taşınması..
  12. Dikkat! Sizde ceza almayın.. Sayı 25..
  13. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem
  14. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  15. O teröristlerin mağaradaki görüntüleri..
  16. GRAFİKLİ - ANALİZ - Fenerbahçe'nin..
  17. "Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı..
  18. Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması
  19. HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019..
  20. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye..
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

Günün Karikatürü

21 Aralık 2019
Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak