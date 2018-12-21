Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost

Maocu Aydınlık gazetesinin azılı İslam düşmanı yazarı Rıza Zelyut’un, FETÖ ile çık sık bir ‘diyalog’ içerisinde olduğu ortaya çıktı. Osmanlı düşmanlığını varoluş amacı haline getiren ve her fırsatta ağzından köpükler saçarak ecdada saldıran Rıza Zelyut, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’e yönelik ise dostane duygular beslediği, yazılarına yansıdı. Kaleme aldığı ‘Osmanlı’daOğlancılık’ islim sapkın paçavrası, homoluğu öven bilirkişi raporuyla, siyah poşetten çıkartılarak serbest bir şekilde satışa sunulan Zelyut, her fırsatta FETÖ liderini göklere çıkarmış. Hiçbir ilmi derinliği olmayan iddialar üzerinden Osmanlı padişahlarını ‘eşcinsellikle’ itham etmekten utanmayan Zelyut, Pensilvanya’daki iblisi ise ‘TürkçeMücahidi’ olarak takdim etmiş.

Örgüt propagandası yapmış

2011 yılında kaleme aldığı ‘En büyük milliyetçi Fethullah Hoca’ başlıklı yazısında adeta örgüt propagandası yapan Zelyut söz konusu skandal yazısında, ‘‘Fetullah Gülen ve onun topluluğunun Türk milletinin kimliğinin yaşatılması ve geleceğe aktarılması açısından önemli bir hareketi yıllardır yürüttüklerini görmektesiniz. İş bununla da kalmıyor. Şimdi Türkçe Olimpiyatları düzenliyor Sayın Gülen” ifadelerine yer vermiş.

FETÖ sevgisi üst seviyede

Zelyut, FETÖ’ye olan hayranlığını sürekli olarak vurgulamaktan çekinmemiş. Örgütün yurt dışındaki okullarını da gezen Zelyut, ‘Bir tuğla da benden’ başlıklı bir yazı daha kaleme alarak, teröristlerin, Kazakistan ve Rusya’daki okullarını övmüş. FETÖ elebaşını en büyük milliyetçi ilan ettiği yazısından örgüt güzellemeleri yapan Zelyut, “Artık en basit görgü kurallarını bile dillendiremez hale gelen şu Türkiye’de, Fethullah Gülen’in yürüttüğü Türkçe hamlesi; gerçekten de önemlidir. Bu yüzden de biz onu en büyük milliyetçi ilan ediyoruz” cümleleriyle örgüte olan sempatisini gözler önüne sermiş.

Ödül de almış

Mezhepçi Zelyut’un örgütle olan ilişkisi bu kadarla da sınırlı değil. Örgütün propaganda merkezi gibi çalışan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından 1997 yılında düzenlenen bir ödül töreninde de Zelyut boy göstermiş. FETÖ tarafından yılın medya ve sanat adamı seçilen Zelyut, ödülünü terörist başı Gülen’in elinden almış.