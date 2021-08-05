Rıza Kayaalp'ten 2024 için mesaj!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyatlarında bronz madalya kazanan güreşçi Rıza Kayaalp ve jimnastikçi Ferhat Arıcan Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 05.00'da İstanbul'a geldi. Milli sporcular için İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bir karşılama töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da katıldı.

Bu madalya tüm Türkiye'nin madalyası

Olimpiyatlarda artistik jimnastik paralel barda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, "Böyle bir tarih yazdığım için çok mutluyum. Özellikle jimnastik branşında olimpiyat tarihimizde ilk madalyamızı aldık. Sadece jimnastik değil Türk spor tarihine geçtik. Bu madalya hepimizin, tüm ekibin ve tüm Türkiye'nin madalyası. Umarım bu madalyadan sonra birçok geleceğe aydınlık yeni nesillere umut olacak ve daha da büyük başarılar kazanacak. O yüzden bu madalya sadece başarı anlamında değil, bu başarıyı da sürdürebilmek anlamında büyük bir umut ışığı olduğunu düşünüyorum. Buradan başta aileme dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemize bu zor dönemlerde, yangınların olduğu dönemlerde bir nebze moral olabilmişizdir. Umarım bir an önce yangınlarda biter, ülkemiz o güzel günlerine geri döner." dedi.

Emeklerimin karşılığını aldım

Olimpiyat madalyasının bütün hayatına adadığı bir süreç olduğunu ifade eden Arıcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu zorlu süreci çok iyi bir şekilde değerlendirdik. Tüm ekip halinde çok iyi çalıştık. Gerçekten tüm hayatımı bu olimpiyat madalyama adadım. Emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutluyum. Bundan sonra da bu madalyanın keyfini çıkarma zamanı.

Tekrardan oksijenimiz olurlar

Ülkemizde son günlerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili konuşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Öncelikle çok geçmiş olsun. Ülkemiz büyük yangınlarla mücadele ediyor. İnşallah en kısa zamanda bütün yangınlar söndürülerek ve yağmurların yağmasıyla birlikte tekrardan eski yanan yerlerimiz inşallah yeşerir. Tekrardan oksijenimiz olurlar" dedi.

Bir rakibim var hep ona takılıyorum

Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Milli Güreşçi, "Tabi ki ben buraya altın almak için gitmiştim çok çalışmıştım. Ama yine nasip olmadı. Bir rakibimiz var kaç olimpiyattır ona takılıyoruz. Burada da aslında yapacağıma inanıyordum ama olmadı. Olsun yapacak bir şey yok nasibimizde yok. 2024'ü denemek istiyorum, eğer altın madalya alsaydım bırakacaktım. Ama denemek istiyorum. Belki de bu Paris'te 4'üncü madalyam altın olacak. Çalışacağım ve gerekeni yapacağım. Hayırlı, uğurlu olsun ülkemize. İnşallah yeni madalyalar daha gelecek ülkemize" diye ifade etti.

Seremonide bile aklım onun maçındaydı

Güreşçi Yasemin Adar'ın madalya kazanmasına kendisinden çok sevindiğini ifade eden Kayaalp konuşmasına şöyle devam etti:

"Onun madalya almasına çok sevindim. Avrupa ve Dünya'da şampiyon olmuş bayan güreşçimizin olimpiyatlarda madalya almaması beni çok üzerdi. Madalya almak için seremoniye çıktım ama aklım onun maçındaydı. Onun madalya kazanmasına kendimden daha çok sevindim."