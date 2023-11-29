Rıza Çalımbay sakatlıklardan dert yandı: "Değişik bir takımla çıkmak zorundayız."

Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile yapacağı maçtan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yaklaşık 9-10 oyuncumuz sakat"

Takımda çok fazla sakat oyuncu bulunduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Yaklaşık 9-10 oyuncumuz sakat. Bazı arkadaşlarımızı oynatmayacağız. İyi bir kadroya sahibiz. Tek sorun sakatlıklar. Yarın stoper ve sol bek yok. Değişik bir takımla çıkmak zorundayız. Gereken her şeyi yapacağız. Belli arkadaşları oynatmak istemiyorum. Başka sakatlıklar olmasından korkuyorum. Bunun dışında takımın havası çok iyi. Tek aşamadığımız şey sakatlıklar." ifadelerini kullandı.

"Bazı mevkilerde oynatacak oyuncu bulamıyorum."

Sakatlıkların nedenini araştırdıklarını aktaran Rıza Çalımbay, "Çoğu sakatlık aynı yerden. Bizden önce olan sakatlıklar. Bu kadar sakatlık görmedim. Bir şey de diyemiyorum. Aşırı yüklenme olmuş olabilir. Artık sakatlıkları da söylemek istemiyorum. Altyapıdan da oyuncu alacağız. İki sağlam stoper var. Necip Uysal ve Omar Colley. Necip cezalı. Sol bek yok. Umut Meraş'ı alacağız ama listede yok. Bazı mevkilerde oynatacak oyuncu bulamıyorum." diye konuştu.

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"Sakatlarımız iyileşirse daha da iyi olacağız."

Sakaryaspor ile oynadıkları hazırlık maçı dahil olmak üzere 3 karşılaşmada aldıkları galibiyetle öz güven kazandıklarına vurgu yapan Çalımbay, "İki hafta sonra hepsi tavan yapacaklar. Sakatlarımız iyileşirse daha da iyi olacağız. Öz güven daha da yukarıya çıkacak. Beşiktaş'tan başkan, antrenör ve sporcu gidebilir ama ne olursa olsun hedef şampiyonluktur. Galibiyet serisi yakalamamız lazım. MKE Ankaragücü maçını çok iyi bitirmeliyiz ki Fenerbahçe derbisine moralli bir şekilde çıkalım. Taraftarın desteğiyle derbiyi de kazanıp iyi bir yere gelmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.