  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü maçına odaklandı:
Spor

Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü maçına odaklandı:

"MKE Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor ki araya iyi bir moralle girelim"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:42:31 -
Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü maçına odaklandı:

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 3. haftasında sahalarında MKE Ankaragücü ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, takımların lige henüz hazır olmadıklarına dikkati çekti.

Takımların hala transfer yaptığını, oyuncuların gelip gittiğini vurgulayan Çalımbay, "Hiçbir takım hazır değil. Aradan sonra lig bambaşka şekil alacak." açıklamasında bulundu.

Ligin 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Çalımbay, "Sahamızda ilk hafta şansız bir maç kaybettik, onu telafi etmemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık ve iyi de gidiyordu. Mağlup duruma düştük ama son 10 dakika güzel goller attık. İyi bir galibiyetle döndük ve bu bizim için iyi bir moral oldu. Takım açısından iyi bir güven oldu." ifadelerini kullandı.


- "Ligde kolay maç yok"


Ligde dördüncü haftayı bay geçireceklerini ve ardından da milli maç haftasına gireceklerini anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu arayı iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor, 18 gün maç yapmayacağız. Ligde kolay bir maç yok. İyi mücadele etmezseniz, iyi konsantre olmazsanız, hep oyunun içinde olmazsanız kazanma şansınız olmuyor. MKE Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor ki araya iyi bir moralle girelim. Milli maç arasında hazırlık maçı da yapabilirsek bizim için muhteşem olacak. Takıma yeni gelen arkadaşlarımız var, hazır olmayan arkadaşlarımız var, uyum süreci yaşayan arkadaşlarımız var. Bu ara bizim için mükemmel oldu."

Takımda bazı oyuncuların hazır olmadığını belirten Çalımbay, "Fayçal geldi 3 gün sonra maça çıktı. Max Gradel ve Casimir Ninga öyle oldu. Yeni transferlerin uyumu biraz zaman alacak. Ondan sonra istediğimiz şeyler rahatça yapabileceğiz. Bizim takımımız bu değil. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Onu da sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi
Korona Virüs

Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi geldi

Edirne’de İl Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı karara göre koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar şehir içindeki toplu ula..
22 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 639 oldu. 1692 kişiye daha korona..
Çin'den savaş açıklaması
Dünya

Çin'den savaş açıklaması

Birleşmiş Milletler'deki 75'inci Genel Kurula mesaj gönderen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıca..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı