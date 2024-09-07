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Spor Rıza Çalımbay geri dönüyor
Spor

Rıza Çalımbay geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2024-09-07 16:51:00 -
Rıza Çalımbay geri dönüyor

Hatayspor teknik direktör Özhan Pulat ile yolları ayırdı ve Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yeni adresi belli oldu.

Sports Digitale'nin haberine göre; Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolları ayırdı ve Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan Çalımbay, Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Rizespor(3), Beşiktaş(2), Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor(2), Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor takımlarını çalıştırdı.

En son Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör, toplam 639 maçla Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktör unvanını koruyor.

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