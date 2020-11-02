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Gündem Rıza Bey Apartmanı enkazından 17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'dan ilk görüntüler
Gündem

Rıza Bey Apartmanı enkazından 17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'dan ilk görüntüler

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'ın hastaneden ilk görüntüleri geldi. İnci, kendini iyi hissettiğini ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:22:00 -

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın  enkazı altında kalan ve 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İnci'nin tedavi gördüğü hastaneden ilk görüntüler geldi.

İnci'nin sağlık durumu iyi

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarıldı. İnci enkaz altında kurtarılmayı beklerken, "Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın" dedi. UMKE görevlisi Doğan, bir yandan İnci'yi sakinleştirirken, diğer yandan damar yolu açarak ilk müdahaleyi enkaz altında yaptı. UMKE, İnci'nin kurtarılması için 7 saat boyunca seferber oldu.

Hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanan İnci'nin hastaneden ilk görüntüleri geldi. İnci yayınladığı videoda kendisini iyi hissettiğini ve durumunun iyiye gittiğini söyleyerek herkese teşekkür etti.

Köpeği Fıstık da kurtarıldı

Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, önce İnci Okan’ın köpeği, Fıstık’a ulaştı. Ardından da depremden yaklaşık 17 saat sonra saat 08.00 sıralarında İnci Okan’a ulaştı. 

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