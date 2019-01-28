Rıza Akpolat kimdir nerelidir? CHP Beşiktaş belediye başkan adayı Rıza Akpolat CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Beşiktaş belediye başkan adayı Rıza Akpolat oldu. Peki, Rıza Akpolat kimdir? Rıza Akpolat kaç yaşında? Rıza Akpolat nereli? Rıza Akpolat hangi görevlerde bulundu?

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Beşiktaş belediye başkan adayı Rıza Akpolat oldu. Peki, Rıza Akpolat kimdir? Rıza Akpolat kaç yaşında? Rıza Akpolat nereli? Rıza Akpolat hangi görevlerde bulundu? Rıza Akpolat kimdir? 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2006-2008 arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 arası Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yaptı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

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